The Ferrareser, omaggio a Magrini

Dopo il grande successo riscosso a dicembre, tornano in esposizione 34 copertine illustrate di The Ferrareser, che hanno raccontato Ferrara attraverso l’arte, la grafica e la narrazione visiva. La mostra sarà visitabile fino all’11 maggio nella sala espositiva del Dosso Dossi, in via Bersaglieri del Po 25/a, uno degli spazi culturali più rappresentativi della città. L’esposizione si arricchisce quest’anno di un’importante novità: oggi verrà svelata in anteprima una copertina inedita, fresca di stampa, dedicata ad Adolfo Magrini.