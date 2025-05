’The Village’, palco aperto ai talenti. Stasera show con Duilio Pizzocchi

Nascono, in Via Porta Catena 26 a Ferrara, “The Village e The Academy”, nuove realtà pensate dall’Associazione 7VJC per offrire agli artisti ferraresi uno spazio di espressione, apprendimento e crescita musicale e artistica. Questi due progetti innovativi hanno l’obiettivo di valorizzare il talento giovanile, offrendo opportunità concrete per mettersi alla prova, migliorare le proprie competenze e condividere la propria passione musicale con una community vibrante e stimolante.

Il Village, un teatro che" a cadenza mensile ospiterà" spettacoli di tutte le arti (musica, cabaret, magia, canto, danza, recitazione, improvvisazione ecc...) in ricordo del Village Vanguard degli esordi, verrà inaugurato stasera alle 21, con il Patrocinio del Comune, a ingresso gratuito, con importanti ospiti tra cui Duilio Pizzocchi, Antonio Cavicchi, Marco Sgarbi, Rosa D’Alise e altri artisti del territorio. Dopo l’inaugurazione, il Village accoglierà spettacoli multiforme di artisti anche non professionisti che vogliono cimentarsi in una qualsiasi disciplina artistica e mettersi in gioco su un palcoscenico.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero whatsapp 351 46 55 693 o scrivere a Academy7VJC@gmail.com

‘The Academy’, invece, è il cuore formativo del progetto: un laboratorio musicale e artistico che propone corsi musicali di tutti i tipi per ogni età e livello, masterclass, workshop e incontri con professionisti del settore. Grazie alla collaborazione con artisti di spicco e docenti esperti, gli studenti avranno la possibilità di approfondire tecniche, affinare il proprio talento e scoprire nuove prospettive nel mondo della musica. Il primo grande progetto della nuova sede è il Musical Summer Camp 2025, un’iniziativa unica a Ferrara, pensata per bambini dai 6 ai 13 anni, in programma dal 16 giugno all’11 luglio 2025.