The Wall, un omaggio al mito. Successo per il Pink Floyd day

Applausi calorosi e un teatro gremito hanno accolto sabato sera la prima assoluta di The Wall & Pink Floyd Greatest Hits al teatro Comunale Abbado, una produzione ambiziosa e travolgente che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico di ogni età. Uno spettacolo potente e multidisciplinare, che ha dato nuova vita al celebre capolavoro dei Pink Floyd attraverso un linguaggio scenico contemporaneo, fatto di musica sinfonica, rock, danza, narrazione e videoarte. A precedere la messa in scena serale, l’intera giornata di sabato è stata un’autentica celebrazione del mondo floydiano. Il Pink Floyd Day, tra letture, esibizioni dal vivo, performance strumentali e l’anteprima assoluta del vinile in latino Occulta Lunae Pars, ha trasformato il centro di Ferrara in un grande palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo studenti, artisti e spettatori in un’esperienza culturale collettiva.

L’appuntamento si è ripetuto ieri, con la replica dello spettacolo in teatro: un’occasione per immergersi ancora una volta nell’universo di The Wall, rivisitato dalla regia di Manuel Renga, con l’orchestrazione e gli arrangiamenti di Roberto Molinelli, le coreografie di Michele Merola e la regia video di Fabio Massimo Iaquone. Protagonisti sul palco l’attore Jacopo Trebbi nel ruolo di Pink, la Mm contemporary dance company, l’Orchestra Città di Ferrara, l’Accademia corale Vittore Veneziani e la rock band Pink Sonic. Una sinergia artistica d’eccezione che ha reso omaggio all’eredità musicale dei Pink Floyd, tra brani iconici come Another brick in the wall, Comfortably numb, Shine on you crazy diamond, Wish you were here e molti altri.