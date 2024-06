Thriller psicologico a Grisù

Vincitrice del premio selezione Bancarella 2021, Livia Sambrotta sarà la prima scrittrice ospite al Grisù 451 Summer reading con il romanzo ‘Cristallo’ (Sem). La rassegna di appuntamenti inaugura oggi alle 19, nel giardino della Factory di via Poledrelli 21, con un thriller psicologico, genere già affrontato da Livia Sambrotta nel suo romanzo precedente, ‘Non salvarmi’. La nuova opera, uscita ieri, si presenta con un ritmo incalzante e teso, sviluppato lungo una storia avvolta nel fascino del mistero. "Non esiste nulla di più insondabile dell’animo umano – chiosa Livia Sambrotta –. Per quanto cerchiamo di comprenderlo, il suo mistero ci accompagna e ci richiama per tutta la vita. Riguarda tutti noi. Per questo non smetterò mai di indagarlo attraverso il thriller psicologico, genere che ha il coraggio di illuminare le nostre zone più oscure". Non solo propensione personale verso il genere, ma anche lente di interpretazione del contemporaneo: "Dare voce ai conflitti più profondi – aggiunge la scrittrice – significa anche esplorare l’impianto sociale intorno a noi. Nelle mie storie ci sono sempre molti protagonisti. Ognuno di loro rappresenta una sfaccettatura diversa della società. Attraverso l’indagine della dimensione psichica individuale, si può interpretare la realtà collettiva. Essere chiamati a tentare di comprendere noi stessi è una responsabilità che abbiamo anche nei confronti degli altri". Livia Sambrotta dialogherà con Marcello Bardini.