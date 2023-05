’Ti racconto la tesi’ Ecco 23 neolaureati

Oggi alle 20.45 all’auditorium delle scuole elementari di Poggio Renatico, si terrà un momento davvero molto suggestivo per gli studenti poggesi. Si chiama ‘Ti racconto la tesi’ ed è la cerimonia di consegna di diplomi di merito per i laureati e la presentazione delle tesi di alcuni neolaureati. "E’ una iniziativa che abbiamo pensato per valorizzare i nostri concittadini attraverso questa cerimonia dove il sindaco distribuirà dei diplomi di merito che attestano il percorso degli studi fatti – spiega l’assessore Serena Fini - Laureati che abbiamo trovato sia chiedendo i nominativi alle università di Ferrara e Bologna ma anche tramite annunci pubblici che sono stati utili perché, infatti, si sono fatti avanti alcuni ragazzi di altre università. I premiati saranno 23 neolaureati tra il 2022 e 2023. L’idea che avevo da tempo era di sentire anche il racconto di queste tesi che oltre essere interessanti hanno anche argomenti particolari, frutto di immenso lavoro da parte di questi studenti. Dei 23 premiati, dunque, in 7 laureati nel 2023 esporranno brevemente il loro lavoro".