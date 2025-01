Tibor accende la vetrina tra ami e lenze. È un mondo per appassionati di pesca

Una nuova vetrina a Coccanile. In via Primo Boccati, alla presenza della vicesindaco Bruna Cirelli, è stato inaugurato il negozio ’Delta Po Fishing’ dedicato alla pesca. Ad aprire la saracinesca l’imprenditore di origine ungherese Tibor Engemayer che, dopo aver dato il via nel luglio scorso a un’attività di noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto inferiori a 10 metri alla Porta del Delta di Serravalle, ha deciso di intraprendere la nuova avventura. "La pesca è la mia vita – racconta Tibor Engemayer –. Una passione che è nata a tre anni, quando ricevetti la mia prima canna da pesca da mio nonno". Nato in Ungheria, Engemayer a 19 anni si è trasferito in Svizzera dove ha lavorato per 14 anni, prima di trasferirsi a Coccanile. Ed è proprio in quel paese che ha voluto avviare una nuova attività per dare risposte alle esigenze di un territorio che ha da sempre una grande passione per la pesca, alimentata dalla presenza di una fitta rete di canali e stagni. Un passione che guida anche l’imprenditore, impegnato in attività di volontariato nell’associazione Eurocarp Club, che opera a tutela della fauna ittica. Nel suo negozio per il commercio al minuto di articoli per la pesca, rivolto ad appassionati e a professionisti, si possono trovare canne da pesca per siluro, spinning e carp fishing, pasture e esche per feeder e carp fishing, mulinelli canna da pesca e esche per la pesca al tonno in acque salate. "Benvenuto a Tibor e ai suoi collaboratori – il saluto del sindaco Fabrizio Pagnoni –. A loro l’augurio di un buon lavoro e i complimenti per aver saputo intercettare un bisogno del nostro territorio dove la pesca è una risorsa e una passione che unisce tante persone".

Valerio Franzoni