"Ticket da pagare cinque anni dopo un esame"

Caro Carlino,

ti porto a conoscenza della situazione, secondo me abbastanza anomala, che mi è successa. Il 13 settembre del 2019 ho eseguito un esame un po’ particolare presso l’Ospedale e nessuno mi ha informato che dovevo versare un ticket. Venerdì scorso ricevo la notizia che per quell’esame devo pagare 36,15 euro, che pagherò. Tuttavia mi chiedo le modalità e tempestività di amministrare la sanità pubblica, se dopo quasi quattro anni si ricorre alla riscossione dei ticket. Gradirei avere informazioni in merio. Grazie,

Lettera firmata

faccio riferimento alla replica dell’Ausl in risposta alla lettera in cui ci si interrogava su cosa stia accadendo alla sanità ferrarese. Il fine dell’esposizione non intendeva avere il carattere della disputa, quanto piuttosto portare alla comprensione delle criticità che conducono una popolazione in età avanzata a rivolgersi alla libera professione o in ultima istanza al pronto soccorso intasandolo. Ho notato con piacere che da qualche giorno il numero verde delle prenotazioni ha ripreso a funzionare correttamente. Mi auguro di non aver arrecato troppo disturbo al già difficile compito a cui la sanità pubblica è sottoposta, ma semmai di aver contribuito al valore aggiunto del miglioramento delle criticità evidenziate.

Mauro Fabbiani