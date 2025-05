Ticket, nuove tariffe. Levato: "Si fa cassa sulla gente che si cura. Aumenti unilaterali"

Esenzione che modifichi, caos che si crea. Sono partiti proprio ieri, infatti, i nuovi criteri di compartecipazione alla spesa per i farmaci sanciti dall’ultima delibera della Regione firmata dall’assessore alla Politiche Sanitarie, Massimo Fabi. La ratio del provvedimento, come peraltro lo stesso Fabi ha spiegato di recente in un appuntamento sul territorio, è legata alla necessità di un maggiore gettito per le casse regionali. Stando a quanto contenuto nel documento di viale Aldo Moro, gli introiti stimati dall’applicazione di queste nuove ‘tariffe’ – si tratta di un ticket di 2,20 euro a farmaco fino a un massimo di quattro euro – porteranno al bilancio regionale oltre un milione e mezzo di euro nel 2025 e, a regime (dal 2026 in poi) quasi un milione in più (poco meno di due milioni e quattrocentomila euro).

I primi effetti di questa delibera, a giudicare dalle parole di Francesco Levato (più nella veste di medico di medicina generale, piuttosto che di consigliere e segretario comunale di Forza Italia), però non sono stati particolarmente positivi. Anzi.

"L’esenzione dal pagamento del ticket per patologia – dice Levato al Carlino – molti pazienti non ce l’hanno. Per cui, a fronte di questo aumento deciso in maniera unilaterale dalla giunta regionale, prevedo che ci sarà una ricaduta negativa in termini di allungamento delle liste d’attesa di persone che chiederanno il riconoscimento della patologia". Senza contare che, in tutto questo, "il 31 marzo scorso – ricorda il medico – sono scadute alcune esenzioni previste in precedenza per anzianità e reddito. Non essendo stati avvisati da nessuno, molti pazienti si troveranno quindi costretti a dover pagare i medicinali che invece prima non dovevano pagare. Senza contare che, nella mattinata di oggi (ieri, ndr) i database con tariffe ed esenzioni non erano stati aggiornati alle nuove regole. Abbiamo dovuto attendere il primissimo pomeriggio prima che tutto fosse allineato alle disposizioni". Ma c’è di più. Qualora un paziente decidesse di acquistare il farmaco di marca e non quello generico "si troverà, alla luce di queste disposizioni, non solo a dover pagare la differenza di prezzo, ma anche il ticket aggiuntivo".

Nella sostanza, e qui arriva il punto più eminentemente politico, il segretario azzurro contesta alla Regione di "fare cassa sulla pelle di coloro che, in virtù di una patologia, sono costretti a pagare di più per poter avere accesso alle cure". Per completezza d’informazione, comunque, va detto che nella delibera regionale sono indicate comunque le dodici tipologie di pazienti che restano escluse dalla compartecipazione alla spesa: esenti per patologia cronica e invalidante o per malattia rara; esenti per la terapia del dolore cronico e infortunati sul lavoro, relativamente ai farmaci correlati alla patologia secondo quanto attestato dal medico mediante la prescrizione; invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio; ciechi e sordomuti; danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; pazienti con meno di sei anni o più di 65 anni; disoccupati e loro familiari a carico; titolari di assegno sociale e loro familiari a carico aventi codice di esenzione; titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni e loro familiari a carico; cittadini stranieri già in possesso di esenzione ticket e infine cittadini detenuti o internati.