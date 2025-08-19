Ticket sanitari, il buco nero. Quasi dieci milioni non pagati: "Si riparte con la riscossione"

Quasi dieci milioni di ticket sanitari non pagati tra il 2018 e il 2024. Sebbene in parte siano già stati recuperati, non si parla certo di spiccioli. Da qui la necessità di procedere al rientro di somme fondamentali per il funzionamento del nostro sistema sanitario. Per capire meglio quale sia la situazione sul nostro territorio, basta buttare un occhio ai dati forniti dalla Regione a seguito di una interrogazione di un consigliere. Per quanto riguarda l’Ausl, tra il 2018 e il 2024, i ticket non pagati ammontano a 6.074.909. L’azienda ospedaliero universitaria Sant’Anna vanta invece crediti per 3.524.521. Di questi, circa sei milioni sono stati recuperati al 2023 (per essere esatti poco più di quattro milioni per l’Ausl e due per il Sant’Anna).

Nelle scorse settimane la Regione ha adottato una serie di interventi mirati per rafforzare il sistema di recupero dei crediti non ancora riscossi. Sono le singole aziende sanitarie, come stabilito da una delibera regionale che fissa obiettivi vincolanti e indicatori di monitoraggio, ad avere la responsabilità del recupero crediti approvando regolamenti specifici. Un’attività che riprende dopo la sospensione del pagamento dei ticket dovuto all’emergenza coronavirus che ne aveva causato un rallentamento. Previste anche campagne di sensibilizzazione sul pagamento e sulla disdetta, oltre alla possibilità di consultare eventuali insoluti tramite totem automatici nelle strutture sanitarie e sul Fascicolo sanitario elettronico. Spetta alla Regione, invece, monitorare in corso d’anno l’andamento dei ticket non riscossi. "Il Covid – spiega l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi (nel tondo) – ha segnato una battuta d’arresto importante nel recupero della riscossione dei ticket. È un tema di cui siamo consapevoli e per questo abbiamo dato mandato alle Ausl di procedere coinvolgendo in primo luogo i cittadini: non si tratta, infatti, di una mera operazione di riscossione crediti, così come non tutti coloro che non hanno pagato lo hanno fatto in malafede – rimarca l’assessore –. Quello che è partito in questa settimana è un piano di recupero dei crediti che viene portato non contro gli assistiti, ma insieme a loro, per i quali abbiamo previsto la massima disponibilità e collaborazione. Nel segno dell’equità – conclude Fabi –, perché il contributo di ciascuno è un elemento di tenuta del nostro servizio sanitario. È un dovere comune per garantire il diritto universale alla salute e alla cura, valore fondante dell’Emilia-Romagna".

Se l’ammontare dei ticket non pagati è passato dai 7.584.188,80 euro del 2020 ai 21.370.441,37 si deve al fatto che durante il periodo Covid l’invio dei solleciti ha subìto un significativo rallentamento e nelle fasi più critiche della pandemia è stato persino sospeso. Inoltre, un’alta percentuale di ticket non riscossi, soprattutto relativamente al ponto soccorso, è riferita a cittadini irreperibili che, una volta terminate le verifiche sull’anagrafica, diventano inesigibili. Il numero dei pazienti che hanno ricevuto l’invito a regolarizzare il pagamento del ticket è passato dagli 88.368 del 2020 ai 245.799 del 2024.