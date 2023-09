Tieni in forma il tuo cuore La campagna prende il via

Prevenire i rischi cardiovascolari grazie agli screening e ad una corretta informazione è possibile, anzi auspicabile. Soprattutto se questa attività di educazione e formazione promuove anche corretti stili di vita e fornisce consulenze in merito, come la Regione Emilia-Romagna fa dal 2021 con l’iniziativa ’Tieni in forma il tuo cuore’. La terza edizione della campagna regionale partirà, come ormai consuetudine, da Ferrara, domani, portando la clinica mobile ‘del cuore’ nel cuore della città estense grazie alla collaborazione tra Aziende Sanitarie Ferraresi e Comune di Ferrara. Il ruolo di supporto del Comune agli organizzatori è stato determinato dopo una proposta avanzata alla Giunta dall’assessore alle Politiche sociali, Cristina Coletti. "La prevenzione – dice l’assessore – è l’arma di difesa che tutti disponiamo per combattere l’insorgenza di malattie importanti come quelle cardiovascolari, fra le prime cause di morte. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha aderito con convinzione alla campagna". "La prevenzione, a tutti i livelli, è fondamentale per una efficace presa in carico di gravi malattie, tra cui quelle del sistema cardiovascolare, che sono ancora la prima causa di morte in Italia e anche a Ferrara – commenta la dottoressa Monica Calamai, direttrice delle Aziende Sanitarie ferraresi – per questo motivo, fin dalla prima edizione, abbiamo arricchito l’iniziativa con momenti di councelling sui corretti stili di vita, sia in piazza a Ferrara sia nelle Case di Comunità". In piazza Castello ci saranno i volontari dell’associazione nazionale carabinieri - Nucleo Alto Ferrarese. Collaborano la Protezione Civile e Cittadinanzaattiva. Clinica mobile in piazza Castello domani, dalle 10 alle 18. Nel truck attrezzato, medici e infermieri delle aziende sanitarie Ausl e Ospfe effettueranno i test per valutare la carta del rischio, stimare la probabilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare, in ottica preventiva, lo stile di vita.