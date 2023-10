Timori sulla riduzione dei dirigenti a Porto Garibaldi: "Rimarrà una sola presidenza?"

PORTO GARIBALDI

"Come cambierà l’organizzazione scolastica nel comune di Comacchio e quali saranno le ricadute occupazionali e quali quelle prettamente didattiche?". È questa la domanda posta dall’ex docente della scuola media di Porto Garibaldi Nicola Tassella, preoccupato per gli effetti che potrebbe avere il Decreto Legge 127 del 30 Giugno 2023 "riguardante la razionalizzazione della rete scolastica, emanato dall’attuale governo". Come riporta Tassella, in base al Decreto, a partire dall’anno scolastico 20242025 e successivo biennio, il contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali amministrativi (DSGA) verrà calcolato in base ai nuovi parametri che comporteranno la riduzione del numero dei posti disponibili. "Si passerà, per il calcolo del numero di alunni determinanti per la sede di presidenza, dall’attuale 600 a quello di 900 alunni". Da qui la domanda sulle ricadute che ciò avrà per l’organizzazione scolastica nel comune di Comacchio: "Attualmente nel nostro comune ci sono due Istituti Comprensivi autonomi sedi di presidenza (quello di Comacchio e quello di Porto Garibaldi) che attuano in piena autonomia la propria programmazione didattica con i propri organi collegiali – prosegue l’ex docente -. In attuazione del decreto, i due Istituti Comprensivi saranno fusi in unico Istituto con un solo dirigente scolastico e un solo Dsga. Tutto ciò a discapito, a mio avviso, della qualità dell’offerta formativa e della gestione didattica dell’istituto unificato". Tassella si chiede se avrà continuità l’innovativo progetto ‘A scuola senza zaino’ alla scuola primaria di Lido degli Estensi o se "in nome di un mero calcolo numerico se ne decreterà la sua fine? La stessa sorte subiranno la scuola dell’infanzia e la primaria di San Giuseppe vittime di una destabilizzante somma algebrica? I genitori avranno la facoltà di scelta per la sede dove iscrivere i loro ragazzi o questo avverrà d’ufficio?". Questi e altri dubbi vengono sollevati da Tassella, manifestati in una nota anche da Melania Esposito che chiede altresì come intenda muoversi il Comune. E sul tema preannuncia due incontri pubblici, entrambi venerdì 20 ottobre: a San Giuseppe, al teatrino alle 17.30, e alle 20 a Porto Garibaldi al bar ‘No name food’ in viale Nino Bonnet.