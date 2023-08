’Tipici da spiaggia’ per i turisti "I produttori donano la loro frutta"

Anche quest’anno la frutta di stagione è stata protagonista assoluta di ‘TipiCi da Spiaggia’, l’evento che ormai da quattro anni porta i prodotti agricoli in spiaggia, per promuovere il connubio perfetto tra il cibo di qualità e la straordinaria ospitalità emiliano-romagnola. L’iniziativa, promossa dal SIB (Sindacato Italiano Balneari) di FipeConfcommercio e Cia-Agricoltori Italiani Emilia-Romagna, si è svolta il 3 agosto scorso al Bagno Astor di Porto Garibaldi. Ai turisti è stata offerta l’ottima frutta dei produttori di Cia-Agricoltori Italiani Ferrara, come spiega il direttore Luca Simoni: "Anche quest’anno i nostri associati hanno risposto all’appello e hanno donato la frutta che i turisti hanno potuto gustare direttamente sulla spiaggia. Non era scontato: solo qualche giorno prima una grandinata ha falcidiato quel che restava della frutta ‘superstite’ dopo l’eccesso di pioggia di maggio che aveva già provocato ingenti cali produttivi. Voglio ringraziarli davvero di cuore per la loro generosità e soprattutto per la volontà di risollevarsi da condizioni produttive ed economiche difficilissime". Soddisfazione per la riuscita dell’evento anche da parte di Giuseppe Carli, presidente provinciale del SIB e gestore del bagno Astor. "È sempre un piacere vedere gli ospiti del nostro Bagno, ma anche la gente di passaggio, fermarsi per gustare la frutta fresca che, forse mai come quest’anno, è stata salvata a fatica dagli agricoltori del territorio".

v.f.