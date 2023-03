Tir a fuoco sulla Romea, paura e lunghe code

SAN GIUSEPPE

Traffico, prima interrotto completamente e poi con senso di marcia alternato, per quasi tre ore ieri mattina sulla statale Romea, all’altezza dell’incrocio semaforico di San Giuseppe a Comacchio. Un grosso automezzo, forse per qualcosa uscito dal motore e alimentato dalla velocità, si è incendiato in pochissimo tempo, aggredendo e distruggendo completamente il trattore. Nulla hanno potuto, nonostante il tempestivo intervento, i vigili del fuoco di Comacchio operando con grande professionalità: hanno utilizzato schiumogeni e poi raffreddato il carico. Il pesante automezzo stava provenendo da Ravenna e la paura non è stata poca anche per la densa colonna di fumo nero che si era sprigionata. Sopraggiunti in aiuto ai colleghi anche i Vigili del fuoco di Codigoro, ma poi resisi conto che la situazione era ottimamente governata da quelli di Comacchio, sono rientrati. A dirigere il traffico sono intervenuti polizia stradale di Codigoro e una della Municipale di Comacchio.