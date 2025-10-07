Tir perde una gomma, cinque auto danneggiate

Prima un mezzo pesante che perde uno pneumatico a Rovereto, poi un incidente a Masi Torello. È stata una giornata complicata quella di ieri lungo la Superstrada e che ha visto impegnate a lungo le pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri. Ma procediamo con ordine. Il primo allarme scatta ieri mattina all’altezza di Rovereto, dove uno pneumatico di un camion che sta percorrendo il raccordo in direzione Ferrara scoppia improvvisamente. Il mezzo è così obbligato a fermarsi lungo la carreggiata. L’accaduto non è però senza conseguenze, dal momento che ben cinque macchine urtano – in vario modo – contro i pezzi dell’autocarro coinvolto, riportando a loro volta danni. Fortunatamente, nessuno degli automobilisti incappati nell’incidente ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti inizialmente i carabinieri, e poi in supporto le pattuglie della polizia stradale. In mattinata è stata necessaria la chiusura temporanea della carreggiata per permettere la rimozione del mezzo pesante e la messa in sicurezza della strada. La situazione è stata comunque risolta nell’arco di poche ore, dopodiché il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.

Sembrava finita, ma così non è stato. Poco più tardi, un nuovo allarme, stavolta dalla carreggiata direzione mare, all’altezza di Masi Torello. Un’automobile è uscita di strada per cause in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i sanitari del 118. Fortunatamente, il conducente se l’è cavata soltanto con qualche lieve contusione. Alla Stradale il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sin dai primi accertamenti è stato escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Lo schianto ha causato qualche disagio alla circolazione per il tempo necessario ai soccorsi.

re. fe.