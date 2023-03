Tir pieno di polli si ribalta sulla Romea, traffico in tilt

LIDO DEGLI ESTENSI

Un camion che trasportava galline, ieri, si è ribaltato lungo la Strada statale ‘Romea’. L’incidente è avvenuto attorno alle 6.30 in prossimità di Lido degli Estensi. Il mezzo pesante, condotto da un romano di 52 anni che ha riportato ferite lievi, stava procedendo in direzione Ravenna, quando i ha perso il controllo del camion che ha terminato la propria corsa a bordo strada, ribaltandosi con tutto il carico di polli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Comacchio, i sanitari del ‘118’ e il personale della società Anas. A quanto si è potuto apprendere, l’autista del camion non ha riportato ferite gravi. Inevitabili, invece, le criticità per la viabilità. Per consentire i rilievi, e le successive attività di recupero del mezzo e degli animali è stato chiuso temporaneamente il tratto di strada, con il traffico che è stato deviato lungo via dei Tigli per chi viaggiava in direzione nord, e lungo via Dante Alighieri per chi viaggiava in direzione sud. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del Servizio sanitario dell’Azienda Usl per valutare lo stato dei polli, parte dei quali sono morti a seguito del ribaltamento. Le gabbie contenenti gli animali sono state trasferite su un altro camion. L’intervento per il ripristino della regolare viabilità ha richiesto diverse ore.

v.f.