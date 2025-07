’Tiramolla Beer Fest’. Compleanno speciale

Festa in casa Asd TBF XII Morelli per un compleanno speciale. "Domenica 23 giugno abbiamo celebrato un quarto di secolo di storia, passione e amicizia – dicono – l’abbiamo fatto con una partita speciale tra le vecchie glorie e la squadra attuale. Un momento speciale che ha unito passato, presente e futuro, ricordandoci quanto sia forte il legame che ci unisce. Durante l’evento, abbiamo vissuto anche un’emozione unica: la consegna della maglia numero 4 di Marco "Marocco" Gallerani, simbolo del nostro fondatore e anima della TBF, alla sua amata sorella Valeria Gallerani. Un gesto che rappresenta il cuore e i valori della nostra società". Era il 2000, infatti, quando Marco Gallerani ebbe un’intuizione e la propose al suo gruppo di amici formato da Marco Alberghini, Andrea Vancini, Nino Gallerani, Antonio Bove, Luca Mazza, Isacco Poluzzi e Matteo Gallerani. "Nacque così questa fantastica avventura con il nome di Asd Renazzo Calcio – proseguono – ‘Marocco’ Gallerano fu il primo presidente e inizialmente le partite si disputano sul campo di Renazzo per poi emigrare a Cento al campo di "Santa Liberata". Il 7 dicembre 2004 purtroppo scomparve il nostro amato presidente e fondatore. A lui subentrò Andrea Vancini". Alla fine del campionato 2004/2005 la società però era ancora scossa dalla dolorosa perdita. "Ci trovammo a un bivio: scioglierci o trasferirci in blocco a XII Morelli – raccontano – E’ stata scelta la seconda ipotesi, è così iniziò il nuovo percorso. Nel 2014 ecco una nuova svolta cioè la nascita dell’idea del Tiramolla Beer Fest". Nel 2022 la ASD Renazzo cambia anche nome diventando Asd Tbr XII Morelli. "Il nuovo presidente è Davide Bandiera con vice Andrea Vancini – concludono –. Siamo stati sempre sensibili alla beneficenza aiutando negli anni diverse associazioni e stiamo iniziando una collaborazione con le scuole".