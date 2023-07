’Tiramolla Beerfest’ nel fine settimana al campo parrocchiale

XII Morelli non si lascia mettere in ginocchio, ma anzi rialza la testa dalla grandine con il Tiramolla Beerfest, da oggi a domenica al campo parrocchiale di via Giraldi, con spettacoli musicali davvero di alto livello. "Un’occasione per staccare dallo stress, liberarci dalle tensioni e lasciar uscire la carica di energia positiva che c’è in noi – dicono gli organizzatori –: ci saranno stand gastronomici per tutti i gusti aperti dalle 19.30, un’occasione per condividere le serate estive con amici o famiglia, si balla ogni sera con ospiti diversi, musica dal vivo e l’unico obbiettivo fare festa. CI sarà la birra in tutte le sue sfumature ma anche aperitivi e stand gastronomici. Tutti possono partecipare perché gli eventi sono aperti a tutti, grandi e piccini, zero limiti di numero, zero limiti di età. E vi sarà anche l’area bimbi". Dagli anni ’60 fin ai dj con le ultime hit, in queste serate ci saranno davvero ospiti di grande caratura. Oggi si comincia alle 20.30 con Dj Mattia al quale sono affidate, alla stessa ora, anche i preserata susseguenti. Dalle 22 ci saranno i richiestissimi 60 Lire Show Band, con canzoni degli anni ’60 italiane, conosciute da tutti ma al tempo stesso rinnovate con suoni e stili più moderni come rock, funk, ska e reggae, per arrivare ad un pubblico eterogeneo. Sabato è la volta di un vero big, apprezzato ovunque. Si tratta di Roy Paladini (nella foto) che ha trionfato al popolare programma di Rai 1 "Tale e Quale Show", frontman della band Jackson One, conquistando tutti con la sua imitazione di Michael Jackson. Domenica si prosegue con i Nessuna Pretesa e i più grandi successi di tutti i tempi e gran finale lunedì con i Gem Boy, band amatissima e leggendaria che ha spopolato anche in tv con le sue parodie di canzoni e cartoni animati.

Laura Guerra