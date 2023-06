Tiramolla by night Musica in piazza

"Tiramolla by Night 2023" è l’evento che animerà la frazione da oggi a domenica, dalle 21, in piazza a Dodici Morelli. La Pro Loco Tiramola di Dodici Morelli organizza tre serate con musica, food, drink e intrattenimento per bambini, con area gioco gonfiabili. Sabato pomeriggio alle ore 16 si terrà il laboratorio per bambini in collaborazione con l’associazione Strade. Domenica pomeriggio, invece, per il progetto Smart-Controllo di Vicinato la Polizia Locale sarà presente con l’Unità Mobile quale punto informativo sul controllo di vicinato e sulla sicurezza urbana integrata. Sempre domenica ci sarà anche divertimento con il raduno delle Vespa.