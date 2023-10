Tiro a segno e medaglie a Bondeno: Saletti: "Bravi"

BONDENO

Parlano bondenese i nuovi titoli italiani di tiro a segno per quanto riguarda le categorie della carabina dieci metri ragazzi e della pistola libera 50 metri Master Donne. A conquistare i due primati italiani sono state rispettivamente le atlete Agnese Formieri e Galia Eriomchina, entrambe militanti nella Asd Tiro a Segno nazionale – sezione di Bondeno. Il plauso per i prestigiosi traguardi conseguiti arriva dal sindaco Simone Saletti e dall’assessore allo Sport, Ornella Bonati: "Due risultati straordinari, con particolare menzione ad Agnese Formieri per aver bissato il successo già ottenuto dalla stessa distanza nel 2022. Si tratta quindi di una riconferma al vertice per Formieri e di una nuova conquista per quanto riguarda Galia Eriomchina, alla quale vanno altresì i nostri complimenti per aver battuto la concorrenza proveniente da tutta Italia. Ancora una volta, oltre alla bravura degli atleti, a risaltare è il valore delle nostre associazioni sportive locali – concludono Saletti e Bonati –: i ringraziamenti in questo caso sono doverosi verso la Asd Tiro a Segno di Bondeno per il servizio svolto verso la comunità, orientato non solo a formare atleti di successo ma anche all’insegnamento dei più importanti valori dello sport".