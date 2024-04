Tiro a segno, lutto per la scomparsa dell’allenatore Marchetti

BONDENO

Nei giorni scorsi è mancato Giuliano Marchetti (foto) storico allenatore che negli anni 80’ e 90’ ha prestato la sua attività come volontario presso l’Asd Tiro a segno di Bondeno, ricoprendo l’incarico di allenatore di carabina della squadra giovanile. Giuliano originario di San Bartolomeo in Bosco, mosso da una profonda passione si è sempre dedicato all’insegnamento della specialità di carabina ad aria compressa. Sempre molto presente e prodigo di consigli e tempo da dedicare, a quella che per lui era diventata quasi una missione. In quegli anni molti sono i ragazzi e le ragazze che hanno praticato questa specialità sportiva sotto la direttiva di Giuliano Marchetti, persona mite e altruista, di sani principi sportivi. Chi lo ha conosciuto lo ricorderà sempre con affetto. Il Presidente dell’Asd Tiro a segno di Bondeno Marina Giannini lo ricorda con affetto "è anche grazie alla sua grande disponibilità e passione che oggi possiamo vantare una società sportiva ben consolidata e ricca di giovani leve……ricordo Giuliano sempre presente nonostante i 70 km di distanza dalla sua abitazione".