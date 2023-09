Tiro con l’arco, cavalieri e sapori Il passato sale di nuovo in sella

Prosegue la Giostra del Monaco. Che riserverà ancora spettacoli, intrattenimento e gastronomia la sera a partire dalle 18 fino a domani. L’appuntamento è sempre in viale IV Novembre a Ferrara.

E’ tempo di tracciare un bilancio, di tirare le somme di un successo annunciato. Le prime giornate della festa medioevale sono state caratterizzate da un forte caldo che non ha però scoraggiato i rievocatori e nemmeno il pubblico che, come sempre, ha partecipato numeroso alla manifestazione nel segno del passato. In particolare, vogliamo menzionare i vincitori delle tenzoni che si sono svolte nei giorni scorsi. Il torneo di Bagordo italico è stato vinto dalla Compagnia Icarus di Mantova che ha battuto in finale gli Italian Bastards di Torino. La Compagnia di San Michele di Ferrara ha ottenuto comunque un buon quarto posto. Per il torneo di arco storico nelle diverse discipline hanno trionfato: Angel Cor Edoardo (arco storico Messeri), Trebeschi Giovanna (arco storico Dame), Savi Roberto (arco foggia storica Messeri), Corregiari Claudia (arco foggia storica Dame), Fusco Maurizio (arco tradizionale Messeri) e Pavani Debora (arco tradizionale Dame). I due premi memorial speciali sono stati asegnati a Pierangelo Zanellato (memorial Mauro Poltronieri) e a Marco Fogli (memorial Gaetano Piazza). Info sul sito www.lagiostradelmonaco.it.