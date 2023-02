"Tiro con l’arco e cerco un impiego La mia nuova vita"

Francesco Fiori compirà 57 anni ad aprile. Faceva il camionista e la notte del 2 luglio 2019 rimase schiacciato da un muletto. Il 4 luglio gli venne amputata la gamba sinistra. Trascorse 164 giorni all’ospedale Maggiore, venne sottoposto a 12 operazioni. Il grave incidente all’interporto di Bologna, il camionista lavorava per una ditta di trasporti di Padova. Per lui c’è un prima e un dopo quella data. Prima era arbitro di calcio (in basso), camminava. Ora ha una protesi, si sposta con una carrozzina. Con quella carrozzina va a Cento dove sta imparando a tirare con l’arco, perché ha sempre amato lo sport. E lo ama ancora lui che non si perde una partita della Spal

Le piace tirare con l’arco?

"É bellissimo, come del resto tutti gli sport. Il calcio non l’ho mai abbandonato anche dopo quello che è successo. Sono vicepresidente della società giovanile del Bondeno, dove tra l’altro gioca mio figlio Filippo. Adesso imparo anche come si tira con l’arco grazie ad un progetto che coinvolge Inail e il comitato italiano parolimpico"

Lei dimostra un grande coraggio

"Quando mi sono risvegliato dal coma e mi sono trovato senza un arto ho capito che per me iniziava una nuova vita, dovevo partire da zero. Ho ricominciato a camminare, devi avere molta forza per andare avanti. Ma non conosco la parola sconforto. Certo, come tutti del resto, hai giornate belle e giornate brutte. Quando vedi che sul luogo di lavoro avvengono queste tragedie senti il cuore piangere. Perché? Ti chiedi. Viene fatto tanto – iniziative, campagne per la sicurezza – ma alla fine davanti a questo scenario, quando si continua a morire, è sempre poco"

Il futuro?

"Frequento un corso alla ’Città del ragazzo’ per un ruolo amministrativo e di segreteria. Il mio prossimo obiettivo è quello di tornare a lavorare".

Mario Bovenzi