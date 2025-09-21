Tiro con l’arco, in arrivo atleti da tutta la regione

Si svolgerà oggi a Lagosanto la gara di tiro con l’arco valevole come Campionato Regionale 3D. La gara denominata "1° 3D Leonardo Suzzi" in onore dell’amico e socio degli arcieri laghesi, purtroppo recentemente scomparso, vedrà la partecipazione di circa 100 arcieri provenienti da tutta l’Emilia Romagna che dopo la gara di qualifica, prevista dalle 9 alle 14, ci saranno gli scontri finali tra i migliori 4 atleti maschili e femminili per ogni tipo di arco ovvero "istintivo", "nudo", "long bow" e "compound" per designare campioni regionali sia individuali che di squadra.

Gli scontri finali si disputeranno di fianco alla ciclabile nella zona del gazebo con camino e restando alla distanza di sicurezza saranno visibili al pubblico che vorrà vedere le gare.

Una manifestazione organizzata dalla Asd Arcieri Laghesi fondata nel 1990 con 55 iscritti provenienti dai paesi limitrofi che promuove 4 gare all’anno e diverse manifestazioni per divulgare questo sport.

"Nel corso di questi anni - dice il presidente Mauro Bigoni - abbiamo ottenuto risultati molto importanti vincendo con i nostri atleti 7 campionati italiani e diversi piazzamenti, ricevendo dal Coni la Stella di Bronzo al merito sportivo. Grazie al sindaco Cristian Bertarelli e al Comune di Lagosanto per la possibilità di organizzare il campionato regionale".

c. c.