Esce il bando per presentare la candidatura ai ‘Tirocini formativi e di orientamento nell’ambito del settore tecnico del comune’, ma si presentano appena in due. Sono andati praticamente quasi deserti. Servirebbero minimo dieci persone, impegnate nell’apertura delle sedi espositive, nell’aiuto ai cantonieri per la pulizia e la manutenzione dei giardini pubblici, nell’organizzazione degli eventi, per garantire gli standard qualitativi di quanto si era potuto avere, vedere e gestire, fino a questo momento. Non ci sono candidati e il bando, che dalla pubblicazione ufficiale era scaduto il primo febbraio scorso, è stato riaperto e prorogato al 17 febbraio, proprio per il ‘numero esiguo di domande’ pervenute. "Abbiamo avuto giovani bravissimi – dice il sindaco Simone Saletti – e persone, donne e uomini, che grazie alla professionalità acquisita hanno poi trovato lavoro in diversi settori. Sta mancando il ricambio". Se un tempo le richieste arrivavano sui tavoli del sindaco e degli assessori a plichi, oggi non arrivano proprio. La cifra che si riceve in cambio del lavoro svolto è simbolica, circa 450 euro al mese. "Il calo delle domande ha coinciso con il reddito di cittadinanza – fa notare il sindaco –. Se è giusto aiutare chi non ha nessuna altra possibilità, chi è invece in grado di lavorare sarebbe giusto che si mettesse a disposizione. Speriamo che la riforma del governo riporti equilibrio".

Claudia Fortini