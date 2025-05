Tirocini formativi, i giovani si occupano del verde

Spazio ai giovani nei tirocini formativi. Si occupano della manutenzione del verde, affiancano i cantonieri comunali. Il Comune di Bondeno nei giorni scorsi ha approvato la nuova graduatoria per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento nel settore tecnico-manutentivo. Puntano ad offrire un’opportunità di inserimento o di reinserimento lavorativo.

Ebbene, entro il 5 aprile sono arrivate agli uffici comunali solo 9 candidature e al termine della selezione, sono state 4 le candidature risultate idonee, due delle quali con un punteggio maggiore, per la minor età di chi ha presentato la domanda. Non c’è la fila a partecipare. I tirocini infatti prevedono un’indennità di partecipazione, che non è uno stipendio, ma un rimborso spese per il tirocinante.

L’importo dell’indennità varia in base alla normativa regionale e al tipo di tirocinio e nel contesto della delibera del Comune di Bondeno, si fa riferimento a un’indennità che si aggira intorno ai 450-500 euro mensili. Hanno una durata di sei mesi e saranno attivati in collaborazione con il Centro per l’Impiego territorialmente competente. I tirocinanti saranno coinvolti in attività pratiche all’aperto, legate alla manutenzione del territorio.

Da anni Bondeno partecipa a questo progetto. Questa volta però un aspetto significativo della selezione è stata la priorità data ai candidati più giovani. Infatti, a parità di punteggio, è stato stabilito e messo in atto che avrà la precedenza il candidato di minore età. Un criterio che di fatto sottolinea l’attenzione del Comune verso l’occupazione giovanile. Un’esperienza che può aiutare un giovane ad inserire un’esperienza documentata all’interno del curriculum. Il Comune di Bondeno, attraverso questi tirocini, si impegna infatti a fornire ai giovani un’esperienza formativa sul campo.