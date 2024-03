Tirocini in azienda, attiva l’agenzia regionale

L’Agenzia regionale per il lavoro raccoglie la disponibilità di imprese interessate ad attivare tirocini extracurriculari per persone iscritte ai centri per l’impiego della provincia, interessate a questa esperienza formativa. L’annuncio è rivolto ad ambosessi. L’obiettivo è offrire alle imprese l’opportunità di conoscere e osservare sul campo risorse umane, anche per un possibile inserimento in organico, e incrementare le conoscenze e le competenze dei tirocinanti. Le imprese dovranno comunicare settore di attività, fabbisogni professionali e luogo di svolgimento del tirocinio e, grazie a queste informazioni, operatori e operatrici dei Centri impiego individueranno il candidato più idoneo in termini di bisogni formativi e disponibilità di mansioni e orario. L’azienda potrà effettuare un colloquio conoscitivo e decidere se accogliere il tirocinante.