Tirocini per i disoccupati: "Stanzieremo 180mila euro"

Partono i tirocini sociali. Sono stati finanziati per 180 mila euro. Saranno destinati a più di una trentina di persone che vivono situazioni di necessità. Impegnarsi per il proprio paese, per formarsi e prepararsi ad un lavoro, in un momento difficile, quando purtroppo un impiego non c’è. Tutto questo per un cifra forse simbolica. Un impegno che rafforza dignità e conoscenza e vuole essere ben lontano dal concetto di assistenzialismo. Con una determina il Comune di Bondeno, ha deliberato la spesa per i "Tirocini formativi". Prevedono l’erogazione di un’indennità di partecipazione che va da un minimo di 200 euro mensili, per un’attività settimanale di oltre 12 ore e meno di 25, ad un massimo di 450 euro mensili, per un’attività settimanale da 25 a 40 ore. "Durante il tirocinio – si legge nel documento - si possono acquisire competenze socio-relazionali e tecnico-professionali". Si occuperanno della custodia degli impianti sportivi, delle prestazioni di servizio connesse ai rifiuti, della sorveglianza dei contenitori culturali come le mostre, di politiche sociali nelle scuole di supporto ai collaboratori scolastici.