"Tiroide, serve un centro dedicato"

Creare un Centro delle patologie tiroidee e paratiroidee della provincia di Ferrara. È l’obiettivo del progetto di implementazione delle aziende sanitarie ferraresi per costituire un centro dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione delle malattie tiroidee e paratiroidee benigne e maligne. Le patologie legate alla tiroide, spiega la Ausl, sono fra le più diffuse in Italia: si calcola che ne soffra circa il 10% della popolazione. Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara nel periodo 2008-2022 sono stati valutati più di 18mila pazienti per problematiche relative al nodulo tiroideo, fra i quali 1.009 pazienti sono risultati affetti da carcinoma tiroideo. Il progetto prevede la revisione dei percorsi già attivi e la costituzione di nuovi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta) nell’ottica di un maggior coinvolgimento del territorio e di raccordo tra specialisti ospedalieri e territoriali e medici di medicina generale. L’obiettivo è prendere in carico il paziente in percorsi assistenziali omogenei, appropriati, condivisi e dove possibile in prossimità. Ci sarà anche la possibilità di effettuare video-visite di controllo per permettere al medico di comunicare da remoto con il paziente.