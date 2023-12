"Togli subito le bandiere della pace". Minacce a un volontario Anpi

È una denuncia ferma e decisa, quella formulata dalle sezioni delle Associazioni Nazionale Partigiani d’Italia di Codigoro, Comacchio, Goro, Fiscaglia e Ostellato che, tuttavia per tutelare il loro socio non indicano dove si è verificata "la grave intimidazione" subita dal loro iscritto. "L’intimidazione ad un militante – afferma Daniela Fuschini della segreteria provinciale Anpi – è gravissima, poichè è una minaccia contro chi ha lotta per la libertà di questo paese e contro l’abominio fascista". Il grave atto si è verificato alcune settimane fa, quando un iscritto dell’Anpi che risiede "in un comune del Delta del Po", una descrizione volutamente vaga al fine di tutelarlo, ha ricevuto una telefonata sul proprio cellulare da parte di una persona. Un uomo che "non si è voluto presentare ed ha usato un numero criptato – precisa la nota dell’Anpi Delta del Po – assumendo un chiaro atteggiamento intimidatorio. Questo "signore" è stato invitato più volte a presentarsi, ma ha dichiarato che il suo nome non era importante".

Tuttavia ha voluto lanciare un avvertimento al socio Anpi precisando come "esporre le bandiere della pace, come aveva fatto il nostro associato, significava essere sostenitori di Putin e di Hamas". Seguita dalla sottolineatura più allarmante, poichè ha puntualizzato che "sapeva che il nostro era iscritto ad Anpi – continua il comunicato – e che siamo schedati. Il militante seppur in passato sia stato oggetto di altri gesti intimidatori quali tagli delle gomme, svastiche sui muri di casa e altro, non si è fatto intimidire". Infatti nonostante l’età molto avanzata "ed una vita segnata duramente" ha risposto che "le bandiere resteranno dove sono".

E ancora: "Aldilà del coraggio di questo uomo e della sua determinatezza dobbiamo stigmatizzare l’indegno comportamento di chi minaccia impunemente – prosegue Anpi – nascondendosi nell’anonimato". Sono state informate le istituzioni e le forze dell’ordine per le indagini del caso. "Denunciamo con allarme questo clima di progressivo degrado politico che permette ad individui nascosti dall’anonimato di minacciare cittadini che non temono di dichiararsi pacifisti ed antifascisti. Per questo ci rivolgiamo a tutte quelle forze che si riconoscono nei valori della Costituzione al fine di costruire – concludo le sezioni Anpi del Delta – una rete di concreta opposizione a questo degrado civile e morale ed invitiamo alla massima vigilanza per difendere la Democrazia nata dalla lotta al nazi fascismo".

cla. casta.