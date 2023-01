Toglierle? Un fattore di rischio

Diletta

D’Andrea *

Le nuove comunicazioni intercorse tra la Soprintendenza e l’amministrazione, in relazione alle distese e dehors del centro storico, inevitabilmente preoccupano i gestori di attività e anche i cittadini, che speravano di aver trovato un po’ di stabilità nel “nuovo assetto”, dopo tre anni difficili. Fermo restando il requisito del decoro, troverei irragionevole tornare indietro non considerando tutto il lavoro fatto dall’amministrazione comunale per favorire le imprese, nel semplificare ed esonerare dal pagamento per le distese, pur mantenendo l’ambito d’interlocuzione con la Soprintendenza. L’occupazione di suolo ai fini commerciali con installazione di arredi non può essere considerata elemento incongruo, non solo per un fattore di realismo rispetto alle piccole dimensioni della maggior parte dei locali del nostro centro storico, ma anche perché i dehors hanno contribuito sia alla sostenibilità economica delle attività che ad una maggiore vivibilità degli spazi per tutti noi. Ritengo doveroso e necessario evitare di mettere in campo nuovi fattori di crisi, individuando un ragionevole compromesso tra le richieste della Soprintendenza e quelle dei gestori, che hanno investito in questi due anni nell’acquisto di attrezzature e nell’ impiego di nuove risorse, ‘ripensando’ coraggiosamente il proprio modello di offerta. Mantenere stabile questo ‘ nuovo modello ’ costituisce un aiuto indiretto alle imprese, sicuramente meno oneroso per l’ente pubblico, rispetto ad altre misure di supporto economico diretto. Lo spazio urbano è spazio d’incontro e di socializzazione, pur restando nell’equilibrio del patrimonio urbanistico e architettonico, deve essere spazio della collettività.

* consigliera di Forza Italia