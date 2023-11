Tognazzi e Mammucari nel cartellone teatrale

Il sipario della sala polivalente di Palazzo Bellini a Comacchio è pronto ad alzarsi per la stagione 2024 di ‘Comacchio a Teatro’ alla sua dodicesima edizione. Sette gli appuntamenti che andranno in scena tra gennaio e aprile, cui si affiancherà l’ormai tradizionale programma di ‘Junior! A Teatro con Mamma e Papà’, la rassegna teatrale domenicale ad ingresso gratuito che proporrà quattro spettacoli. Ad illustrare il cartellone, ieri, sono stati l’assessore alla Cultura Emanuele Mari e il direttore artistico Massimiliano Venturi. "La stagione teatrale comacchiese è un appuntamento consolidato – ha sottolineato Mari –. Una stagione di eccellenza che ogni anno si rinnova e arricchisce, portando a Comacchio un calendario di alto livello. La proposta artistica ci permette di avere sempre spettacoli che richiamano non soltanto i cittadini comacchiesi, ma anche molte persone dal territorio limitrofo". Il programma spazierà tra prosa, teatro d’autore, musica e comicità, ha spiegato il direttore Venturi: "Assieme a grandi protagonisti del palcoscenico, non mancheranno nuovi interpreti della scena, che offriranno al pubblico comacchiese un’offerta culturale di grande spessore e dinamicità". La stagione si aprirà, dunque, il 12 gennaio con Giovanni Scifoni e lo spettacolo ‘Fra’ - San Francesco, la superstar del medioevo’. Si proseguirà il 3 febbraio con gli attesissimi Greg & The Frigidaires in ‘Live’. Il 23 febbraio sarà la volta di Teo Mammucari in ‘Sarà capitato anche a voi’. Il 1° marzo a Comacchio arriverà Gianmarco Tognazzi con lo spettacolo ‘L’onesto fantasma’, mentre il 23 marzo Laura Formenti presenterà il suo ‘Dramaqueen’. Appuntamento con la Commedia dell’arte, il 7 aprile con la compagnia Stivalaccio TeatroStabile del Veneto che porterà in scena ‘Buffoni all’inferno’. Infine, il 19 aprile, protagonista sarà Claudio Lauretta con il suo ‘Nei loro panni’.

v. f.