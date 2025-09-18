Tolleranza zero in corriera: "Vandali, bulli e maleducati non saliranno più sul pulmino"

Comportamenti scorretti, avvenuti negli anni scorsi, sugli autobus che portano i minori da casa a scuola e che non devono succedere mai più. Il consiglio comunale all’unanimità inasprisce le sanzioni per garantire, da oggi al futuro, la sicurezza degli alunni. Modifica il regolamento. Istituisce le norme comportamentali. Pone sanzioni. E dopo le segnalazioni degli autisti al comune, al quale segue il richiamo dell’ufficio comunale incaricato alla famiglia dei ‘maleducati’ e gli incontri con i genitori, sospende. In sintesi: chi commette ripetutamente atti che ledono la sicurezza dei bambini coetanei sullo scuolabus e di chi guida "non sale più sul pullmino". Per un periodo o addirittura per sempre.

Succede a Bondeno, dove il consiglio comunale nei giorni scorsi, ha approvato la ‘Nuova formulazione delle norme comportamentali’. Ed è stata unanimità assoluta. La norma è chiara. Ed è un atto pubblico. Entriamo negli atti. Qualora gli studenti non osservino le norme comportamentali, l’Amministrazione comunale può adottare provvedimenti: "Richiamo verbale da parte dell’autista con avviso informale alla famiglia – si legge a chiare lettere –, avvisi alla famiglia del comportamento non corretto del figlio tramite apposti incontri, sospensione del servizio per un determinato periodo, interruzione definitiva dell’utilizzo del servizio qualora l’alunno persista nel comportamento scorretto". Non è tutto: "E’ facoltà dell’amministrazione comunale rifiutare la nuova domanda di iscrizione – si legge - eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sanzione". Una scelta che, da un paese dell’Alto ferrarese che si pone da anni come ‘laboratorio’, che segna la storia e incornicia i ‘tempi’. Bullismo, violenza, atti vandalici. Le amministrazioni comunali ‘provano’ ad arginare. Entriamo, in maniera ancora più approfondita, nelle sanzioni che applica Bondeno. "Dopo una segnalazione scritta da parte della ditta che conduce gli autobus, segue un richiamo formale scritto, anche attraverso email, ai genitori. Alla seconda segnalazione il trasporto viene sospeso per due settimane. Alla terza segnalazione, nel corso dell’anno scolastico, il servizio viene sospeso definitivamente". E non è tutto. Vengono sospese anche tutti "i contributi e le agevolazioni comunali per il successivo anno scolastico". Dagli atti al dialogo con le famiglie. La delibera è chiara. I paragrafi si susseguono e gli articoli della delibera indicano ripetutamente le ‘comunicazioni’ alla famiglia, gli incontri con i genitori, le verifiche. A sottolineare quanto l’applicazione del regolamento parta, prima di tutto, dalla disponibilità della famiglia a dialogare con gli enti sui comportamenti ‘scorretti’ dei figli. Norme nuove che tentano di aprire una strada. Per proteggere. "Sarà cura del dirigente del settore adottare una modalità di informazione alle famiglie coinvolte – di legge nei documenti – che consenta la prova che le segnalazioni siano ricevute dagli utenti interessati". Da qui la regola. Se le famiglie non rispondono e non corrispondo ad un atto educativo che riguarda la comunità scolastica e civile, i provvedimenti a questo punto sono irreversibili e non viene restituita neppure la cifra dell’abbonamento: "In caso di sospensione temporanea o estromissione permanente dal servizio, la famiglia – si legge negli atti comunali – non avrà diritto alla restituzione della tariffa pagata, né ad alcun rimborso, anche parziale, del costo sostenuto".