Tollok, fumata nera in Regione. Oggi torna la cassa integrazione

Fumata nera ieri mattina per la Tollok, l’azienda metalmeccanica di Masi Torello che dalla sera alla mattina lo scorso mese di ottobre aveva licenziato con un sms i 77 addetti per trasferire la produzione in Cina e in India, per sfruttare il minore costo del lavoro. L’assessore regionale Giovanni Paglia aveva convocato un incontro (i video conferenza) in Regione con il sindaco di Masi, Samuele Neri, e i sindacati. Si è trattato più che altro di un incontro tecnico per gettare le basi della buonuscita da versare ai 55 lavoratori rimasti (mentre 8 saranno ricollocati in altri stabilimenti del Gruppo), pare un assegno di 40 mila euro, e la cassa integrazione per cessazione dell’attività. La cassa integrazione scatterà da oggi e proseguirà fino alla fine dell’anno, salvo proroghe eventuali, in modo da consentire ai lavoratori di trovare sbocchi occupazionali altrove.

La Tollok è il secondo stabilimento produttivo più importante del comune di Masi Torello, dietro alla Vetroresina di Masi San Giacomo, che dà lavoro a circa duecento persone, e a Valle Estensi di Masi Torello, che assorbe manodopera soprattutto nel periodo estivo. Si era accesa una flebile fiammella di speranza quando era stato concesso dall’azienda una proroga di un mese supplementare per portare avanti la trattativa con un’azienda interessata. La proposta del Gruppo era la cessione del sito produttivo e dei macchinari per la somma simbolica in un euro e farsi carico del personale. "C’erano state manifestazioni di interesse, che poi non si sono concretizzate", commenta il primo cittadino. Pare che la proposta più concreta sul tavolo fosse quella di Toyota, che nel Ferrarese ha un grosso stabilimento a San Giovanni di Ostellato e altri nel Bolognese. I manager avevano eseguito anche un accurato sopralluogo, poi non se n’era fatto niente, forse perché i macchinari erano stati ritenuti obsoleti o non compatibili con l’attività. Soprattutto può aver inciso il fatto di non volersi accollare i 55 dipendenti, fatto sta che tutta l’operazione è rimasta solo sulla carta. A niente era servita anche l’esortazione dell’arcivescovo di Ferrara, monsignor Perego, che aveva recitato una messa di suffragio a Masi Torello. "Visto che la prima opzione, la salvaguardia del personale e dell’azienda non si è realizzata – afferma il sindaco – si auspica perlomeno il mantenimento del sito produttivo, per mantenere un’azienda operativa sul territorio".

Franco Vanini