Omicidio Buzzi, tolti i ’sigilli’ al locale. Foglio di via dalla città per il fratello della vittima

Ferrara, 25 ottobre 2023 – È trascorso più di un mese e mezzo dal tremendo omicidio di Davide Buzzi, il tatuatore di 43 anni, ammazzato dentro il Big Town di via Bologna, il primo settembre scorso. Da poco più di 24 ore, la chupiteria che piaceva ai giovanissimi, è stata dissequestrata. Tolti i sigilli al locale che è stato teatro di un così orrendo delitto e che al suo interno porta ancora tracce evidentissime della mattanza che si è consumata quel maledetto venerdì sera. Non sarà più riaperto il Big Town, questo è certo.

Il locale teatro dell'omicidio di Davide Buzzi

Ora, però, il passaggio successivo è ripulirlo. Intanto, comunque, era fondamentale il dissequestro. E proprio ieri è stata ufficializzata la notizia che al fratello di Buzzi, Alessandro, è stato notificato il foglio di via da Ferrara, emesso nei suoi confronti dal questore di Ferrara a seguito del raid contro il locale (ventrina infranta e sigilli violati) di cui lo stesso si era reso responsabile all’inizio del mese di ottobre. Foglio di via, che significa non poter più mettere piede sul territorio comunale di Ferrara.

L’inchiesta. Per la morte di Davide Buzzi sono stati arrestati e tuttora detenuti in carcere, Giuseppe e Mauro Di Gaetano, 69 e 41 anni, padre e figlio che quella sera erano stati aggrediti e minacciati dalla vittima e da Lorenzo Piccinini, il giovane cugino del figliastro di Buzzi, morto quale mese prima, forse a seguito di una overdose proprio davanti al Big Town. Da qui è iniziata l’escalation di minacce e violenza che ha portato alle minacce, alle richieste di denaro e poi all’omicidio e al ferimento di Piccinini, il quale a sua volta è stato arrestato per tentata estorsione nei confronti di Di Gaetano. Quella maledetta sera Buzzi e Piccinini si erano presentati al locale mostrando una tanica di benzina appoggiata sul bancone.