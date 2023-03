Tomasi fuori dalla Lega L’ex parlamentare espulsa dopo le frizioni a Ferrara e Comacchio

di Federico Di Bisceglie

Il colpo è a segno. Maura Tomasi, vicesindaco di Comacchio ed ex deputata del Carroccio è stata espulsa dal partito. La decisione della Segreteria federale è arrivata nelle scorse ore e assume le sembianze dell’irrevocabilità. Porte chiuse. Per cui, politicamente, Tomasi si troverà a ricoprire la carica di numero due della giunta comacchiese essendo non più espressione della Lega ma a titolo personale. Se da un lato questo provocherà più di un grattacapo al sindaco Pierluigi Negri, d’altra parte potrebbe essere interpretato come un segnale di ricucitura politica tra le forze di centrodestra.

Sì, perché proprio su queste colonne in una recente intervista, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni aveva parlato di Comacchio come di un "nodo da sciogliere" in vista delle amministrative del 2024. La ferita, insomma, andava sanata. D’altra parte, visti numeri, proporzioni e assetti attuali, l’esser messi in ‘minoranza’ è un boccone decisamente troppo amaro da digerire. Le dimissioni degli assessori Tiziana Gelli e Luca Bergonzi avevano scatenato uno scossone politico non indifferente. Peraltro il tutto è funzionale a rinsaldare i ranghi tra i partiti in vista delle amministrative nel capoluogo. A ogni modo i rumors su Tomasi erano nell’aria da tempo. D’altra parte l’ex parlamentare era da diversi mesi in polemica sulla governance leghista a livello provinciale e non solo. In particolare la frattura più marcata era tra lei e l’amministrazione ferrarese. Tant’è che è stato proprio durante il periodo del commissariamento affidato a Nicola Lodi, vicesindaco di Ferrara, che è partito tutto l’iter per l’espulsione. Ovviamente da parte del politburo in salsa padana bocche cucite, anche se arriva la conferma del provvedimento verso la vicesindaco di Comacchio. Che tra Tomasi e i vertici provinciali della Lega non corresse buon sangue è cosa abbastanza nota. Poi, nella fase congressuale, le frizioni si erano acuite. Addirittura pare che Tomasi abbia guidato la ‘fronda’ leghista che ha consacrato alla segreteria il nuovo gruppo dirigente guidato dall’argentano Ottavio Curtarello. "Un augurio sincero di buon lavoro al nuovo segretario provinciale di Ferrara, Ottavio Curtarello", aveva postato Tomasi sulla sua pagina Facebook, giubilante, ritratta accanto ai militanti e al neo segretario.

La ‘mozione’ alternativa era guidata proprio dal vicesindaco Lodi a cui, però, sono mancati i numeri. Va detto, comunque, che Curtarello, da subito, ha cercato un terreno di collaborazione tra la Lega provinciale e quella estense. Evidentemente, però, la frattura era già consumata. Da quanto apprendiamo, al di la degli screzi tra Tomasi e i vertici leghisti ferraresi, l’ex deputata avrebbe avuto comportamenti non compatibili con lo statuto del Carroccio. In particolare per quanto attiene alla militanza.

Oltre a questo, il fatto di non essere più stata candidata (assieme al collega Cestari, anche lui in polemica con i ferraresi) al termine della scorsa legislatura è indicativo di un forte malumore. Insomma, nella Lega, i colpi di scena non cambiano mai. Anche se quella di Tomasi è la cronaca di un’espulsione annunciata.