Tombola e concerto gospel

Doppio appuntamento a Bondeno per il fine settimana di Capodanno: sabato 30 dicembre alle ore 20.30 presso la Sala 2000 di viale Matteotti spazio alla tombola natalizia a cura delle associazioni del territorio. Lunedì 1 gennaio 2024, alle 17, sempre presso la Sala 2000, andrà in scena il Concerto Gospel di Capodanno, a cura del Comune ed eseguito dai Ferrara Singers Project. "Ripetiamo il Concerto di Capodanno dopo il grande successo dello scorso anno – sottolinea il sindaco, Simone Saletti –. Invito tutti i cittadini a non perdere questo appuntamento con l’entusiasmante musica gospel per iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno". Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. I Ferrara Singers Project sono un coro di professionisti la cui musica spazia dal gospel al pop con contaminazioni jazz, blues e rock.