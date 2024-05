Tombola, rubato l’incasso. Volontaria borseggiata

Ruba l’incasso della tombola della Fiera di Ospitale organizzata dai volontari in occasione della festa dell’Ascensione e fugge. E’ successo nella notte tra sabato e domenica in via XX settembre a Bondeno, in una zona residenziale vicino all’innesto con via Granatieri di Sardegna. I fondi raccolti, quest’anno, avrebbero dovuto essere destinati al cibo e alle cure veterinarie della colonia felina, censita e regolare, che si trova nei pressi dell’ex ospedale Borselli e a coprire le spese della tombola. Purtroppo non è andata così. Il malvivente ha colpito, con destrezza, suscitando paura alla signora che deteneva l’incasso e lasciando una scia di amarezza che si è diffusa in paese. "Sabato sera c’era la tombola che coinvolge tutti – premette la volontaria dei Ciùciùn dl’Usdàl, ex infermiera in pensione che da oltre vent’anni accudisce i gatti vicino a quello che era il loro posto di lavoro - ogni anno decidiamo di destinare il ricavato ad un’iniziativa e quest’anno avevamo pensato al cibo e alla cure veterinarie di quelli che tutti chiamano i gatti dell’ospedale. Con le colleghe ci siamo sempre arrangiate a mantenere la colonia, che adesso ha solo tre gatti, ma il cibo e le cure di anno sono costose". Da qui la scelta di destinare il ricavato: "Avevo raccolto il ricavato della tombola in una piccola borsa riponendola sul sedile della mia Smart – spiega - . Mai avrei potuto immaginare quello che poi è successo". Dalla frazione di Ospitale ha percorso il breve percorso verso casa ma probabilmente la stavano seguendo. "Ho fermato l’auto per entrare dal cancello di casa e mi sono vista improvvisamente il volto di un uomo con la barba appoggiato al finestrino – racconta –. Non ero ancora scesa, mi stavo slacciando la cintura di sicurezza. In una frazione di secondo l’uomo ha aperto lo sportello e ha preso la borsa appoggiata nel baule della Smart. Probabilmente mi hanno seguito. Ha agito a colpo troppo sicuro". L’uomo con la barba è poi corso verso una macchina bianca, una Seat, parcheggiata a pochi metri, dove un complice lo stava aspettando, per poi fuggire sfrecciando verso Scortichino e dissolversi nel buio. "Ho avuto molta paura – racconta l’ex infermiera domiciliare ancora provata dall’accaduto – . Ho tanta amarezza. Per due mesi avevamo dedicato tempo a costruire la tombola". All’interno della borsa c’erano circa 300 euro, dai quali avrebbero dovuto togliere le spese sostenute per l’organizzazione della tombola, destinando poi circa un centinaio di euro per i gatti.

Claudia Fortini