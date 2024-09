Tombole, libri e luna park. Da venerdì ecco cinque giorni di Fiera

MIGLIARINO

Da venerdì al 3 settembre, torna l’atteso appuntamento con la Fiera di Migliarino, organizzata dalla Pro loco in convenzione con il Comune di Fiscaglia, la collaborazione dell’associazione artigiani e commercianti del territorio e di diverse realtà che arricchiranno il programma. Ad illustrare la 76esima edizione dell’evento, ieri, sono stati il presidente della Pro Loco Migliarino, Anna Guariento e Nicola Stuppioni in rappresentanza del gruppo "E...state con noi" (che animerà la zona Darsena dove, in tutte le serate, vi saranno spettacoli musicali, birra e ottimo cibo preparato da Pro Loco e dalle 19.30, l’aperitivo con dj) e, affiancato dai componenti della propria giunta, dal sindaco Fabio Tosi che non ha mancato di ringraziare Pro Loco, le associazioni, i negozianti e i volontari impegnati nella manifestazione, "che rappresenta un’importante vetrina per la nostra comunità offerta ai visitatori, nonché un momento di coesione sociale". Non mancheranno le estrazioni delle tombole, due da 10mila euro (sabato alle 24 e domenica dalle 19.30) e una da 3mila euro (3 settembre alle 23), il luna park, mercatini, presentazioni di libri, le mostre allestite alla scuola primaria, al Museo del Trotto e alla parrocchia di Santa Croce. E ancora le iniziative curate dal Canoa Club, da Fipsas, spettacoli di danza e moda. Tra le novità, in collaborazione con Arci Tartufi Ferrara, sabato alle 10 al parco comunale in via Gramsci è in programma il dibattito "Il tartufo nelle terre ferraresi. Da opportunità a risorsa": un evento volto alla valorizzazione del tartufo sul territorio, cui domenica seguirà una gara di ricerca tartufi. Sabato dalle 17 alle 23, in via Augusto Forti vi sarà il Trofeo "Capsi" (drifting in auto) a cura di Giemmebi. L’appuntamento, dunque, è per venerdì alle 17 in sala consiliare per l’inaugurazione ufficiale della Fiera.

Valerio Franzoni