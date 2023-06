Tommaso, che forza Era novecento grammi e non aveva speranze "Ma ora è felice a casa"

di Cristina Rufini

Ha lottato come un leone adulto e fiero pur essendo un micro cucciolo di uomo per quattro, durissimi, mesi. Tommaso, o Tommy come lo chiamano papà e mamma, neonato pretermine di neanche sette mesi, è venuto alla luce il 27 febbraio scorso all’ospedale di Cona. Dalla sua aveva solo 900 grammi di peso per affrontare l’inizio della vita. Veramente troppo pochi per pensare di farcela. Non si è dato per vinto e ha combattuto per 112, lunghissimi, giorni. Accanto a sé ha trovato ovviamente i suoi genitori, mamma Martina e papà Marco Iuculano, ex pugile della scuderia Duran, (nella foto insieme ai sanitari del reparto), ma anche l’intera equipe della Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Sant’Anna, con in testa la responsabile, la dottoressa Agostina Solinas. Lo hanno accudito, coccolato, sorretto e spinto verso la vinta, un’altra volta.

"Era una situazione disperata – racconta, commossa, mamma Martina oggi che il suo cucciolo è uscito dall’ospedale, pesa più di tre chili e sta bene – basta pensare che Tommaso ha ricevuto anche l’estrema unzione. E’ stata un’esperienza che ci ha provato, ma anche insegnato tantissimo: veder combattere il personale del reparto è stata la nostra forza e ci ha portato a crederci sempre più". Ma innegabilmente sono state settimane complicate, vissute tra paura e speranza.

"Sono stati momenti difficilissimi, pieni di angoscia e di grandissima preoccupazione, ma anche, soprattutto – prosegue Martina – di tanto amore. Abbiamo assistito a una vera e propria ’lotta per la vita’, non solo da parte di nostro figlio, ma anche combattuta da tutto il personale del reparto che non ha mai ceduto in nessun momento: una sfida costante che è stata vinta. Siamo stati chiamati costantemente per essere informati su ogni aspetto del percorso clinico di nostro figlio". E lui, Tommy, ha sentito tutta questa forza attorno a lui ed è cresciuto giorno dopo giorno, ora dopo ora. Per l’infinta gioia dei genitori e del fratellino e dei sanitari. "Una stroia a lieto fine – ha commenta la dottoressa Solinas – fatta di buona sanità pubblica, di impegno professionale e di passione per il nostro lavoro. Soprattutto se riconosciuto da chi ha vissuto da genitore sulle proprie spalle il più faticos percorso di vita". La tremenda paura di perdere un figlio atteso per così tanti mesi. Ma Tommy ce l’ha fatta. La vita è iniziata in salita per lui, ma ha mostrato subito carattere e tempra. Dai piccolino, forza.

Purtroppo i nati pretermine non sono pochi, in Italia il 7 per cento dei nati (più di trentamila all’anno) nascono prematuri, prima della 37esima settimana. Sono bambini che nascono con immaturità dei vari organi e sono tanto più gravi quanto più il parto avviene in anticipo. Si tratta di neonati estremamente “fragili”, che devono essere gestiti in reparti altamente specialistici, da personale medico ed infermieristico che deve essere adeguatamente formato e specializzato. Servono per questo competenze elevate, risorse umane e tecnologiche con attrezzature moderne che non sono interscambiabili con altri reparti. Tutto questo unito ad un lavoro di squadra fra tutti i professionisti e i genitori, che sono costantemente coinvolti.