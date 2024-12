Tomografia anche a Comacchio

Alla Casa della comunità di Comacchio è possibile eseguire la Tomografia ottica computerizzata (Oct). Grazie alla riorganizzazione complessiva dell’attività ortottica, Comacchio si aggiunge alle sedi in cui si eseguono le scansioni di cornea e retina. La nuova opportunità, studiata per proprio andare incontro alla popolazione viene realizzata con il supporto della telemedicina, quale esempio di innovazione in grado di implementare la medicina del territorio. L’indagine è prenotabile al Cup, scegliendo la sede di Comacchio e le sedute si svolgono nella giornata di lunedì, in presenza dell’ortottista, figura professionale specializzata nella valutazione dei disturbi motori.