"Tonino è stato un vero simbolo di passione"

CASUMARO

"Esiste il calcio che è uno sport ed esistono persone, come Tonino Govoni, che fanno di questo sport molto di più. E’ il simbolo di una comunità cresciuta grazie alla sua passione e all’impegno, un punto di riferimento". Il sindaco di Cento Edoardo Accorsi, che ha giocato in squadra con la maglia dei colori del Casumaro, libera i sentimenti del cuore e ieri pomeriggio, in occasione dell’intitolazione a Tonino Govoni, della palestra del campo sportivo, non ha solo scoperto una targa, ma ha parlato di un’esperienza di vita che unisce un campo di calcio, una palestra, un impianto sportivo ad un paese e ad una comunità. Ci sono valori che fanno goal sempre e vincono, perché sanno unire. Anche quando le persone che le hanno portate avanti per più di mezzo secolo non ci sono più. Tonino Govoni, scomparso poco più di un anno fa, è stato il protagonista di 53 anni di dirigenza di cui 25 di presidenza dell’ A.S.D Casumaro footbal club. Una vita nel calcio, nell’associazionismo, nel volontariato. La benedizione del parroco, la presenza oltre del figlio Matteo e del fratello Adriano di tantissime persone. "E’ stato un grande esempio per tante generazioni – ha sottolineato il sindaco che l’ha conosciuto bene –. Non solo un uomo di sport, ma di grandi valori. Come amministrazione comunale – ha ricordato di fronte ad una pubblico numeroso, commosso – abbiamo sostenuto fortemente la proposta di intitolazione di questa palestra arrivata dalla società". Il figlio Matteo Govoni è l’attuale presidente della società: "Solo adesso capisco il ruolo di mio padre – racconta Matteo – quello di equilibratore, quello di raccogliere le esigenze di tutti e trovare punti di incontro condivisi. Serve la passione per fare questo. Da vent’anni ero nella società, ma mi ero occupato soprattutto della Festa della lumaca. Da presidente, sono entrato in questo mondo e capisco che sono tante le esigenze. Le soluzioni si trovano sempre se c’è la passione che non è solo sportiva". Poi un cenno alla realtà di Casumaro: "Ringrazio il Comune e per aver accettato la proposta dell’intitolazione di questa palestra a mio padre, che esiste da 18 anni".

Claudia Fortini