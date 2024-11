"Topi a scuola, ci siamo attivati da subito"

All’indomani della denuncia ai Nas da parte di Francesco Rendine, presidente del comitato civico Gol e consigliere comunale a Ferrara e Milena Zaggia, candidata alle regionali con Elena Ugolini, è immediata la replica del sindaco di Cento a proposito della presenza di topi, escrementi, scorpioni, ragni, guano di piccione e detriti alle scuole ‘Pascoli’. "Ogni volta – così il sindaco Edoardo Accorsi –, quando arriva una segnalazione da parte dei dirigenti scolastici, la prendiamo immediatamente in carico insieme alla nostra parte tecnica. Ci tengo a rassicurare le famiglie e il personale scolastico, e anche politici non centesi che si interessano alla città solo in momenti elettorali, che la situazione è stata affrontata prontamente e con serietà, in stretta collaborazione con l’istituto e i tecnici specializzati".

Nell’esposto ai Nas Rendine scrive che "a parte trappoline di carta con colla e chiusura di un piccolo buco che dal pavimento si collegava al seminterrato non è stato fatto altro" e che la cosa era "già stata segnalata anche al Comune dove la responsabile dell’Istituto è consigliere". Le segnalazioni più gravi indicate nella comunicazione ai Nas riguardano il 23 e il 30 ottobre. "Ricevuta la segnalazione, il giorno stesso ci siamo attivati – prosegue Accorsi – il 24 ottobre, il 28 ottobre con l’installazione di trappole da parte di Cmv servizi, il 30 ottobre e il 31 ottobre. Attivazione richiesta con urgenza anche al concessionario del servizio di mensa, responsabile Haccp per i locali adibiti a tale servizio. È evidente – prosegue il primo cittadino – che insieme all’istituto e alla sua dirigente, che sin da subito ha preso la cosa molto seriamente attivandosi come previsto, continueremo a monitorare la situazione e ad agire con tempestività per tutelare la sicurezza dell’ambiente scolastico, con procedure che sono le stesse in tutti gli istituti".

Non smentisce dunque, ma tranquillizza sull’attivazione immediata di misure. E infine, il primo cittadino fornisce una lettura politica dell’accaduto. "Senza banalizzare la questione, che come si evince è stata affrontata immediatamente – conclude – è d’altronde evidente come, purtroppo, alcuni personaggi politici locali che non si sono mai interessati della nostra città, colgano la palla al balzo per fare un po’ di campagna elettorale sulle spalle dei centesi". Oggi, a quanto si apprende, dovrebbe avvenire un sopralluogo a scuola da parte del vicesindaco.

