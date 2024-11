"Topi e guano nell’istituto". Arrivano i militari del Nas

CENTO

Nei giorni scorsi, la scuola Pascoli di Cento è stata al centro di una segnalazione in merito alla presunta presenza di topi, guano e degrado. Segnalazione che è stata seguita nei giorni scorsi da una visita dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità). Ispezione accertata, ma sui cui esiti al momento c’è il più stretto riserbo. A denunciare la situazione era stato Francesco Rendine, presidente del comitato civico Gol giustizia onore libertà e consigliere comunale a Ferrara, rendendo nota la cosa insieme a Milena Zaggia, candidata alle regionali. Entrambi sostenevano di poter ‘fornire riscontri concreti’ a quanto indicato, preoccupati per quanto erano venuti a conoscenza. E’ così che, a seguito della segnalazione, nei giorni scorsi i militari del Nas sono intervenuti, effettuando un’ispezione all’interno dell’istituto scolastico per verificare lo stato delle cose. Al momento, si attende il responso ufficiale dell’ispezione, che dovrebbe fornire un resoconto dettagliato dei risultati ottenuti e delle irregolarità eventualmente riscontrate quindi anche gli sviluppi successivi. Una ispezione che era arrivata dopo che lo stesso Rendine aveva detto di aver fatto segnalazione al Comune e che sarà utile per capire il reale stato della scuola oggi.

"Alla scuola primaria al primo piano: ragni, scorpioni, topi. Alla scuola secondaria, al secondo piano, ad oggi non è stato trovato nulla – aveva scritto Rendine - Nel seminterrato: degrado, sporcizia, finestre aperte lungo tutto il perimetro della scuola, discarica di rifiuti della ristrutturazione post-terremoto 2012 e non solo". Parole di un certo peso aggiungendo anche la presenza di ‘solo alcune trappole di carta con colla, messe dai tecnici del Comune’ ricordando anche che la dirigente è consigliera comunale di maggioranza. Immediata la replica del sindaco Edoardo Accorsi che ne dava anche una lettura politica. "Purtroppo, alcuni politici locali che non si sono mai interessati della nostra città, colgono la palla al balzo per fare un po’ di campagna elettorale sulle spalle dei centesi – aveva detto – rassicuro che la situazione è stata affrontata prontamente e con serietà, in stretta collaborazione con l’istituto e i tecnici specializzati. Ricevuta la segnalazione, il giorno stesso ci siamo attivati: il 24 ottobre, il 28 ottobre con l’installazione di trappole da parte di CMV servizi, il 30 ottobre e il 31 ottobre e richiesta attivazione con urgenza anche al concessionario del servizio di mensa per i locali adibiti al servizio. Insieme all’Istituto e alla sua dirigente, continueremo a monitorare la situazione".