"Topi nella scuola Pascoli?. Nessun riscontro del Nas"

"Esito controllo dei Nas alle scuole Pascoli positivo: ecco la conferma delle strumentalizzazioni politiche, fatte da politici che per venire a Cento dovrebbero usare il navigatore". E’ così che il sindaco Edoardo Accorsi fa sapere l’esito del controllo dei Nas avvenuto nei giorni scorsi, dopo la denuncia ricevuta il 1 novembre da esponenti ferraresi del centrodestra. "L’esito del controllo realizzato dai militari del Nas di Bologna presso le scuole Pascoli – spiega Accorsi - basato sulla segnalazione del consigliere comunale di Ferrara Francesco Rendine e della candidata al consiglio regionale del centrodestra Milena Zaggia, ha dato esito positivo senza riscontrare in alcun modo le problematiche evidenziate. Non avevamo dubbi riguardo all’esito del controllo, perché come già detto nei giorni scorsi ci siamo attivati sin da subito".

La segnalazione ai Nas era arrivata il primo novembre, e in contemporanea anche al Comune e il sopralluogo è avvenuto qualche giorno fa. Accorsi prosegue poi il discorso dicendo di riportare uno stralcio del verbale dei Nas "Cita che ‘Per gli aspetti presi in considerazione nel corso dell’odierna verifica ispettiva, che ha riguardato i refettori, il locale di ricevimento dei pasti e le aree esterne pertinenziali – fa sapere il sindaco - non sono emersi rilievi di carattere igienico-sanitario strutturale e gestionale, atteso che le condizioni generali di pulizia, sanificazione e manutenzione dei locali e delle attrezzature di lavoro risultano soddisfacenti e che non sono state rinvenute tracce della presenza di eventuali infestanti, in particolar modo in cucina e nei refettori". Il sindaco chiude poi il discorso con la sua lettura politica.

"Come sempre, con il massimo rispetto per le opinioni di tutti, sarebbe ora che i politici di centrodestra si basassero su fatti e non opinioni – conclude Accorsi, - Fa sorridere che sulla stampa locale da settimane si leggano articoli sulla presenza massiccia di topi in vaste aree della città di Ferrara e i consiglieri che governano il capoluogo, invece che occuparsi delle segnalazioni dei loro cittadini, si occupano di far polemica nella nostra città. Probabilmente, essendo venuti a Cento solo in occasione di momenti elettorali, hanno sbagliato a impostare l’indirizzo sul navigatore". Una questione sulla quale Rendine, presidente del comitato civico Gol giustizia onore libertà e consigliere comunale a Ferrara, aveva detto che dal comune vi era stata solo la messa di trappoline di carta con colla ma soprattutto di essere in grado di fornire riscontri concreti.