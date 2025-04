’Torna a casa’ da applausi. Branchi vince il festival

Ha fatto registrare il sold-out nelle tre le serate, il "Goro Paese Canoro Festival" organizzato dallo Young Club Goro, con il patrocinio del Comune. La kermesse dedicata alla valorizzazione dei talenti musicali del territorio, dal 10 al 12 aprile ha animato il Teatro ‘Rolando Ricci’ e il pubblico ha risposto con affetto e passione.

Le esibizioni dei cantanti, le scenette, le coreografie della Scuola di danza Fly hanno dato vita a emozioni autentiche. A guidare la platea, Massimiliano "Pancio" Ballerini, Andrea Branchi e il super-ospite Michael "Mike" Buttini, tre presentatori affiatati e brillanti. Per la prima volta, il Festival ha introdotto un sistema di votazione popolare interattiva tramite Qr code, affiancando la giuria tecnica nella scelta dei vincitori e coinvolgendo il pubblico in tempo reale. I vincitori dell’edizione 2025. Il 1° premio è andato a Diego Branchi con "Torna a casa" dei Måneskin; 2° Lorenzo Barbieri con "Ti penso" di Massimo Ranieri; 3° Denise Maestri con "Luce" di Elisa. Il premio della critica è andato a Sandra Biolcati che ha proposto "L’amore come il sole" di Pier Giorgio Farina, riarrangiato da Ughes Zuconelli. Il premio "Willy Branchi" a Diego Curti con "Che rumore fa la felicità" dei Negrita. A chiudere la manifestazione, le parole piene di gratitudine ed emozione del presidente dello Young Club Goro, Steve Biolcati: "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere queste tre serate un successo. Un pubblico caloroso che ogni sera ci ha supportato vivamente creando quel legame unico tra il pubblico, i cantanti e gli organizzatori. Un dietro le quinte travolto da emozioni contrastanti, risate, tensioni e qualche lacrimuccia. Ma averle vissute tutti insieme lo rende meraviglioso e indimenticabile. Da custodire nel cassetto dei ricordi".

v. f.