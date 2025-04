Torna a risplendere abito del 1933: "Riscopriamo la nostra creatività"

Un abito creato nel 1933 e rindossato nel 2025: così la contrada ferrarese di Borgo San Giorgio ha preso un po’ troppo sul serio il concetto di vintage. Ovviamente, sono ben più nobili le motivazioni che hanno portato al restauro e alla presentazione, lo scorso venerdì sera, dell’abito da dama donato alla contrada dalla famiglia Marchisio: un lungo vestito di tessuto ceruleo, con ricami dorati in stile rinascimentale, scollo ampio rifinito d’argento e corpetto aderente. Molto aderente. Troppo aderente. D’altronde era stato pensato per le donne degli anni Trenta. Tant’è che la contrada ci ha messo non poco a trovare una modella con il fisico adatto a infilarcisi dentro, senza rovinarlo. Alla fine, ha trovato la contradaiola Anna Cardinelli: "ha dovuto mantenere le spalle ben dritte. Le dicevamo di non respirare", racconta scherzando Carlo Magri, che ha animato la serata con la proiezione di un video girato e montato, durante il Palio del 1933, dall’ottico Dalan, con riprese amatoriali della città tutta impegnata nei preparativi per quello che era il primo Palio moderno di Ferrara. "Riportare alla luce oggetti di questo tipo è un privilegio ma è anche una necessità – afferma la restauratrice dell’abito, Maggiolina Novelli –. Quando mi è arrivato, l’abito aveva un aspetto di grande sofferenza. L’ho dovuto smontare completamente e ripulire un pezzo per volta, procedendo quindi con un’opera di consolidamento. Dopo questo restauro, il vestito sarà per sempre portabile".

E c’è da fidarsi, se si considera la carriera incredibile della restauratrice e artigiana ferrarese, al servizio persino dei Papi. In effetti, l’abito richiedeva il meglio che Ferrara potesse offrire, recando con sé una parte importante della storia della città e dell’istituzione del Palio. L’abbiamo detto, è un costume del 1933 e il 1933 non era un anno qualsiasi per Ferrara. In generale, gli anni Trenta sono stati quelli più invasivi, dal punto di vista delle politiche culturali fasciste: i fasci locali erano spesso presi da iniziative che valorizzassero la storia, per l’appunto, locale. Nessun particolare scopo di studio: quanto, piuttosto, di propaganda.

E la propaganda, a Ferrara, nel 1933, non poteva che passare dalle eccellenze della storia ferrarese: il Rinascimento, l’arte, Ludovico Ariosto. Correvano infatti i quattrocento anni dalla morte del poeta e a Palazzo dei Diamanti, in suo onore, si organizzava la grande mostra sulla pittura ferrarese del Rinascimento. In questo solco di rievocazione delle glorie del passato, rinasceva anche l’antico Palio, con le sue corse e i suoi preparativi. Preparativi anche dei costumi, di cui si era occupata Nives Casati, ricavandoli, in maniera filologica, dagli affreschi di Palazzo Schifanoia. Grazie a lei, quei personaggi e lo stesso duca Borso tornavano in vita. "Questa sera, non riscopriamo solo una parte della nostra memoria storica e della nostra identità, ma anche un lato unico della nostra creatività", ha detto Marco Gulinelli, assessore con delega al Palio, alla sua prima visita in una contrada, affiancato dal presidente di Borgo San Giorgio, Luca Sivieri, e da Roberto Brunetti, responsabile del Circolo Culturale L’Idra, che ha organizzato la serata.

"Un’ulteriore dimostrazione – ha commentato Nicola Borsetti, presidente della Fondazione Palio – che il Palio non è solo nel mese di maggio: ma è tutto l’anno". E, a dirla tutta, dura dal 1933. Anzi, dal Rinascimento.