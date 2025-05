Torna ‘Bimbimbici’. Una pedalata in città per tutta la famiglia

Una giornata sulle due ruote dedicata alle famiglie e ai bambini: al via la ventiquattresima edizione di ‘Bimbimbici’. Si tratta della manifestazione nazionale che sabato si terrà a Ferrara grazie alla collaborazione tra Fiab Ferrara - Amici della Bicicletta e l’assessorato alle politiche per la famiglia del Comune. L’amministrazione ha erogato un contributo di duemila euro, grazie al quale i primi 100 iscritti potranno beneficiare di un caschetto in omaggio. I dettagli sono stati presentati ieri in municipio dall’assessore Cristina Coletti, con il presidente di Fiab Antonio Casadibari, la referente ‘Bimbimbici’ di Fiab Lorena Bettini e il consigliere nazionale Fiab Italia Giuliano Giubelli. "Quello tra Ferrara e la bicicletta è un legame indissolubile – ha spiegato Coletti –, che si traduce anche nell’occasione di promuovere manifestazioni in grado di catalizzare l’interesse e la partecipazione di intere famiglie. ‘Bimbimbici’ è un evento di spessore perché porta a ritrovarsi insieme e scoprire tante cose nuove da coltivare per essere protagonisti consapevoli di come praticare uno stile di vita sano a partire dall’utilizzo della bicicletta. Questa iniziativa sarà impreziosita dalla partecipazione di realtà sociali come Vola nel Cuore e Unicef e dal fatto che ci proietta nella settimana della Giornata internazionale della famiglia, che a Ferrara non sarà celebrata solamente il 15 maggio, ma in più giornate e con diversi momenti pensati per bambini, ragazzi, genitori e nonni". L’iniziativa partirà alle 10 da Porta Paola, con ritrovo e iscrizioni (a offerta libera) già dalle 9.30. La pedalata toccherà via Kennedy, via Bologna, via Darsena, corso Isonzo, e si concluderà al parco Giordano Bruno.

Mario Tosatti