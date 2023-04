Torna calici di primavera, siamo alla terza edizione Si brinda con cantine d’Italia

Calici di Primavera torna a Ferrara per la terza edizione in una delle piazze più belle d’Italia, piazza Trento Trieste. L’evento oggi dalle 19 alle 24, domani dalle 18 alle 24 e domenica dalle 16 alle 22. Una degustazione eno-gastronomica dedicata alla Primavera con cantine d’Italia, Francia e specialità culinarie da abbinare. Per partecipare occorre acquistare il ticket su www.feshioneventi.it in prevendita (10 euro invece di 12) che comprenderà: porta calice con un calice, 10 Fiori D’oro con cui scegliere i vini e piatti. Oggi, alle 19, musica di sottofondo. Domani alle 20 Gruppo di “Jelly & Jam Quintet” Swing Italiano. Domenica alle 18 dj Alex di Radio Bruno.