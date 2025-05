Torna ‘Ceramica in festa’. Artigianato e tradizione, un weekend di laboratori

Sabato e domenica in piazza Trento e Trieste torna ‘Ceramica in festa’, l’evento organizzato da Cna con il patrocinio del Comune, per celebrare la tradizione ferrarese della ceramica e valorizzare l’attività degli artigiani ceramisti. Il weekend prevede come sempre dimostrazioni e laboratori, per un evento che è giunto alla sua quarta edizione ed è organizzato in collaborazione con gli artigiani ceramisti ferraresi: Riccardo Biavati e Antonella Manfredini, Carlo Demarzo, Greta Filippini, Monica Grandi, Sara Mantovani, Claudia Marino, Simone Marzana, Franco Mazza, Elisabeth Occhi, Federica Pavasini e Filippo Talmelli. Saranno presenti inoltre le associazioni Girogirotondo e Terra Verde che proporranno i propri prodotti e progetti di ceramica solidale; per la cittadinanza sono previsti laboratori e dimostrazioni gratuite. "Si tratta di un grande laboratorio aperto a tutta la comunità, alle famiglie e ai turisti – spiega Linda Veronese, responsabile Cna Artigianato –, tratteremo il lavoro dell’argilla e della ceramica nelle sue varie espressioni. Avremo a disposizione forni in cui cuoceremo i lavori, in modo che le persone possano poi portarsi a casa i prodotti finiti. È un’iniziativa che va collegata ad un progetto più ampio rispetto al ruolo dell’artigianato artistico".

Le fa eco Riccardo Biavati, presidente Cna Ceramica: "Ferrara ha il primato di questi laboratori gratuiti, già tutti esauriti. Ci sarà pure un motivo se la gente ha voglia di sporcarsi le mani. Speriamo di trasmettere qualcosa di interessante come ceramisti, di portare avanti una tradizione incredibile come questa". Alla presentazione era presente anche l’assessore alle attività produttive Francesco Carità: "Il festival è diventato importante per la città, esprime la passione che i ceramisti mettono nel loro lavoro tutti i giorni. Questi sono eventi non banali a cui bisogna continuare a dare la giusta attenzione, c’è una grandissima dedizione e formazione dietro". Chiusura con il presidente di Cna, Davide Bellotti: "Insieme dobbiamo costruire condizioni sempre migliori per rendere quanto più possibile visibile e vendibile questa tradizione, espressione importante della nostra città". L’appuntamento, dunque, è per le giornate di sabato e domenica in Piazza Trento e Trieste, a partire dalle 10.30.