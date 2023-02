Torna ’Ci penso e non spreco’ "Educare al risparmio energetico"

"Ci penso e non spreco!’ E’ questo il filo conduttore dell’incontro sul tema del risparmio energetico e all’insegna della sostenibilità, aperto e rivolto a tutti i giovani, che si terrà martedì 29, alle 15, nella sede di Spazio 29, di via Vittorio Veneto a Bondeno. Gli argomenti che tratteranno i relatori, saranno calibrati sulla fascia di età che va dalla scuola secondaria di primo grado agli studenti degli istituti superiori. E’ organizzato dall’assessorato alle politiche giovanili. "Ogni giorno - spiegano - su tutti i media, si sente parlare di sostenibilità ambientale e transazione verde. Ma come si traducono questi aspetti nella realtà. Il risparmio - aggiungono - non è fatto solo di grandi investimenti ma anche di piccole azioni quotidiane".